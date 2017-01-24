Под Новополоцком наладили выпуск жареного горошка
24.01.2017
В поселке Боровуха под Новополоцком открылось производство снеков из жареного гороха. Сумма вложений составила около 2 млн евро. Инвестором выступила российская компания, открывшая в Беларуси СООО «СнэксКо». Первая партия новой продукции уже поступила в торговую сеть области.
Новое производство разместилось на территории бывшего военного городка в поселке Боровуха, в здании штаба со спортивным залом. Помещение было перепрофилировано под размещение пищевого производства, и сегодня тут производится полный цикл переработки сырья в конечную продукцию — жареный горох в ассортименте. Объемы позволяют выпускать до 1200 тонн продукции в год, пишут «Витебские вести».
Для новинки используются только натуральные вкусовые добавки, сырье не содержит искусственных красителей, консервантов, ароматизаторов и генетически модифицированных субстанций. Горох ценится за высокое содержание белка, клетчатки, аминокислот, витаминов и минералов.
«В промышленных масштабах на территории постсоветского пространства и Европы такой вид снековой продукции никто не производит. Ближайшие аналоги — в Турции, на востоке Азии», — отметил директор предприятия Юрий Микицкий.
Установленная на предприятии линия уникальна и максимально автоматизирована, в смену на ней работают 6 человек. Закупленное в Турции и европейских странах оборудование было адаптировано под белорусский продукт.
Первая часть инвестиционного договора была выполнена к 20 декабря. В будущем планируется организовать работу в три смены, наращивать инфраструктуру, строить складские помещения. Сейчас идет формирование штата сотрудников: приглашаются технологи пищевой промышленности, специалисты с образованием в области электротехники и газоснабжения. Расчетный срок окупаемости проекта — 2,5 года, сообщил директор предприятия.
«Планируем также осваивать зарубежные рынки сбыта, в первую очередь это Россия, Украина, Казахстан. Прошли сертификацию производства на соответствие требованиям нормативно-правовых актов Республики Беларусь и Евразийского экономического союза. Сейчас трудимся над тем, чтобы получить сертификат системы менеджмента качества стандарта FSSC 22000, дающий право работать со всеми крупными ритейлерами мира. Но прежде всего будем изучать предпочтения земляков», — подвел итог Юрий Микицкий.
Новое производство разместилось на территории бывшего военного городка в поселке Боровуха, в здании штаба со спортивным залом. Помещение было перепрофилировано под размещение пищевого производства, и сегодня тут производится полный цикл переработки сырья в конечную продукцию — жареный горох в ассортименте. Объемы позволяют выпускать до 1200 тонн продукции в год, пишут «Витебские вести».
Для новинки используются только натуральные вкусовые добавки, сырье не содержит искусственных красителей, консервантов, ароматизаторов и генетически модифицированных субстанций. Горох ценится за высокое содержание белка, клетчатки, аминокислот, витаминов и минералов.
«В промышленных масштабах на территории постсоветского пространства и Европы такой вид снековой продукции никто не производит. Ближайшие аналоги — в Турции, на востоке Азии», — отметил директор предприятия Юрий Микицкий.
Установленная на предприятии линия уникальна и максимально автоматизирована, в смену на ней работают 6 человек. Закупленное в Турции и европейских странах оборудование было адаптировано под белорусский продукт.
Первая часть инвестиционного договора была выполнена к 20 декабря. В будущем планируется организовать работу в три смены, наращивать инфраструктуру, строить складские помещения. Сейчас идет формирование штата сотрудников: приглашаются технологи пищевой промышленности, специалисты с образованием в области электротехники и газоснабжения. Расчетный срок окупаемости проекта — 2,5 года, сообщил директор предприятия.
«Планируем также осваивать зарубежные рынки сбыта, в первую очередь это Россия, Украина, Казахстан. Прошли сертификацию производства на соответствие требованиям нормативно-правовых актов Республики Беларусь и Евразийского экономического союза. Сейчас трудимся над тем, чтобы получить сертификат системы менеджмента качества стандарта FSSC 22000, дающий право работать со всеми крупными ритейлерами мира. Но прежде всего будем изучать предпочтения земляков», — подвел итог Юрий Микицкий.
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