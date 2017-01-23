«Молочные горки» приобретут оборудование для выпуска творога
«Оборудование закупается с целью замены старого оборудования и одновременно с целью расширения производство творога в 2,5 раза до 10 тонн в сутки», - уточнил собеседник агентства.
Он сообщил, что оборудование будет закупаться по двум лотам: первый лот – оборудование по производству творога, второй лот – оборудование по фасовке готовой продукции. Ориентировочная стоимость каждого лота – 2 млн бел руб (1,027 млн долл; 1 долл – 1,9472 бел руб).
К участию в конкурсе приглашаются резиденты и нерезиденты Республики Беларусь. Документы участников конкурса принимаются до 31 января 2017 г.
Срок поставки оборудования – 1-30 сентября 2017 г. Представитель завода сообщил, что по планам оборудование должно быть смонтировано и введено в эксплуатацию до конца 2017 г.
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