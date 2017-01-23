На Глубокском МКК появится новое производство

23.01.2017

ОАО «Глубокский молочно-консервный комбинат» планирует в 2017 году построить новый цех по производству сухих молочных продуктов. Для этого будет выделено 13,6 млн рублей.



Общая стоимость инвестиционного проекта — 41,6 млн рублей, готовность объекта без учета технологического оборудования составляет 81%.



На создаваемом производстве на одной технологической линии будут производиться сыворотка сухая деминерализованная (до 90%) и сухое быстрорастворимое лецитинизированное молоко. Также планируется освоить производство инновационного продукта — кормовой добавки-пребиотика для молодняка сельскохозяйственных животных. Этот продукт на основе молочной сыворотки будет называться «Лактумин».



Новый цех позволит увеличить выручку от реализации на 18%, в том числе экспортную — на 34%. Ожидается, что рентабельность реализации продукции превысит 27%, добавленная стоимость на одного работника, занятого на созданном производстве, составит 85 тыс рублей.



По итогам 2016 года на предприятии темп роста объемов выпуска промышленной продукции в действующих ценах составил почти 130%. Рентабельность продаж составила 14,3%. За минувший год экспортировано продукции на 34 млн долларов. Основным внешнеэкономическим партнером комбината является Россия (88% от общего объема поставок). Кроме того, идут отгрузки в страны СНГ (Армения, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Туркменистан, Украина) и дальнего зарубежья (США, Израиль, Литва, ОАЭ).