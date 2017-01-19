19.01.2017

Беларусь планирует сохранить в 2017 году объем поставок продовольствия на российский рынок. Об этом сообщил начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов."В нашей стратегии развития экспорта Россия остается самым важным торгово-экономическим партнером. Мы туда поставляем львиную долю сельхозпродукции, и это говорит о том, что Беларуси удалось добиться популярности и высокой лояльности потребителей к нашим товарам. Стратегия такова - сохранить на российском рынке то, чего мы достигли за прошлые годы, - тот объем и уровень поставок, а дополнительный объем сельхозпродукции, который планируем производить (и в мясе, и в молоке), обязательно диверсифицировать", - подчеркнул Алексей Богданов.