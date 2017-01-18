18.01.2017



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При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна

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При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна Холдинг "Гомсельмаш" в 2017 году проведет испытания зерноуборочного комбайна на газовом топливе, сообщил корреспонденту БЕЛТА генеральный конструктор научно-технического центра комбайностроения "Гомсельмаша" Сергей Федорович. Работа выполняется по заказу ОАО "Газпром". Новую машину, в качестве топлива для которой будет использоваться сжатый природный газ метан, предполагается эксплуатировать на полях некоторых российских регионов. Согласно расчетам специалистов, использование метана вместо дизельного топлива на 40% снизит расходы на горючее, а также уменьшит объем вредных выбросов в атмосферу. В настоящее время завершается подготовка соответствующей документации, начато изготовление опытного образца. "В текущем году мы проведем испытания на Белорусской машиноиспытательной станции - как комбайна, комплекса оборудования, так и машин, которые должны его обслуживать. Например, необходимо проверить в полевых условиях работу передвижного автомобильного газового заправщика", - отметил Сергей Федорович. Вопросу совместимости гомельских комбайнов с двигателями, которые хотели бы видеть на покупаемой технике заказчики, на предприятии уделяется большое внимание. В 2016 году, согласно поручению главы государства, были изготовлены и поставлены в Витебскую область 10 комбайнов КЗС-1218 с усовершенствованным двигателем Минского моторного завода Д-262. Также проведены типовые испытания комбайнов с двигателем Volvo Penta, двигателями Алтайского моторного завода, двигателями Stage-3A производства КНР. На кормоуборочной техник испытаны новые ярославские моторы, а также двигатели Scania. Эта работа важна для локализации производства белорусских комбайнов за рубежом. Партнеры, как правило, очень охотно используют на комбайнах "Гомсельмаша" двигатели, произведенные в их стране или регионе, что существенно удешевляет стоимость машин. Холдинг "Гомсельмаш" - один из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники, входящий в число лидеров мирового рынка комбайнов и других сложных сельхозмашин. Под брендом "Палессе" здесь выпускаются модельные ряды зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, початкоуборочные и картофелеуборочные комбайны, косилки и другая сельскохозяйственная техника. "Палессе" - это 16 типов сельхозмашин, 75 базовых моделей и модификаций, 70 видов адаптеров и приспособлений для уборки различных культур.-0-Читать полностью: http://www.belta.by/newscompany/view/gomselmash-v-2017-godu-provedet-ispytanija-zernouborochnogo-kombajna-na-gazovom-toplive-228685-2017/ При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна Холдинг "Гомсельмаш" в 2017 году проведет испытания зерноуборочного комбайна на газовом топливе, сообщил корреспонденту БЕЛТА генеральный конструктор научно-технического центра комбайностроения "Гомсельмаша" Сергей Федорович. Работа выполняется по заказу ОАО "Газпром". Новую машину, в качестве топлива для которой будет использоваться сжатый природный газ метан, предполагается эксплуатировать на полях некоторых российских регионов. Согласно расчетам специалистов, использование метана вместо дизельного топлива на 40% снизит расходы на горючее, а также уменьшит объем вредных выбросов в атмосферу. В настоящее время завершается подготовка соответствующей документации, начато изготовление опытного образца. "В текущем году мы проведем испытания на Белорусской машиноиспытательной станции - как комбайна, комплекса оборудования, так и машин, которые должны его обслуживать. Например, необходимо проверить в полевых условиях работу передвижного автомобильного газового заправщика", - отметил Сергей Федорович. Вопросу совместимости гомельских комбайнов с двигателями, которые хотели бы видеть на покупаемой технике заказчики, на предприятии уделяется большое внимание. В 2016 году, согласно поручению главы государства, были изготовлены и поставлены в Витебскую область 10 комбайнов КЗС-1218 с усовершенствованным двигателем Минского моторного завода Д-262. Также проведены типовые испытания комбайнов с двигателем Volvo Penta, двигателями Алтайского моторного завода, двигателями Stage-3A производства КНР. На кормоуборочной техник испытаны новые ярославские моторы, а также двигатели Scania. Эта работа важна для локализации производства белорусских комбайнов за рубежом. Партнеры, как правило, очень охотно используют на комбайнах "Гомсельмаша" двигатели, произведенные в их стране или регионе, что существенно удешевляет стоимость машин. Холдинг "Гомсельмаш" - один из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники, входящий в число лидеров мирового рынка комбайнов и других сложных сельхозмашин. Под брендом "Палессе" здесь выпускаются модельные ряды зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, початкоуборочные и картофелеуборочные комбайны, косилки и другая сельскохозяйственная техника. "Палессе" - это 16 типов сельхозмашин, 75 базовых моделей и модификаций, 70 видов адаптеров и приспособлений для уборки различных культур.-0-Читать полностью: http://www.belta.by/newscompany/view/gomselmash-v-2017-godu-provedet-ispytanija-zernouborochnogo-kombajna-na-gazovom-toplive-228685-2017/ При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна

Холдинг "Гомсельмаш" в 2017 году проведет испытания зерноуборочного комбайна на газовом топливе.Работа выполняется по заказу ОАО "Газпром". Новую машину, в качестве топлива для которой будет использоваться сжатый природный газ метан, предполагается эксплуатировать на полях некоторых российских регионов. Согласно расчетам специалистов, использование метана вместо дизельного топлива на 40% снизит расходы на горючее, а также уменьшит объем вредных выбросов в атмосферу.В настоящее время завершается подготовка соответствующей документации, начато изготовление опытного образца. "В текущем году мы проведем испытания на Белорусской машиноиспытательной станции - как комбайна, комплекса оборудования, так и машин, которые должны его обслуживать. Например, необходимо проверить в полевых условиях работу передвижного автомобильного газового заправщика", - отметил генеральный конструктор научно-технического центра комбайностроения "Гомсельмаша" Сергей Федорович.Вопросу совместимости гомельских комбайнов с двигателями, которые хотели бы видеть на покупаемой технике заказчики, на предприятии уделяется большое внимание. В 2016 году, согласно поручению главы государства, были изготовлены и поставлены в Витебскую область 10 комбайнов КЗС-1218 с усовершенствованным двигателем Минского моторного завода Д-262. Также проведены типовые испытания комбайнов с двигателем Volvo Penta, двигателями Алтайского моторного завода, двигателями Stage-3A производства КНР. На кормоуборочной техник испытаны новые ярославские моторы, а также двигатели Scania.Эта работа важна для локализации производства белорусских комбайнов за рубежом. Партнеры, как правило, очень охотно используют на комбайнах "Гомсельмаша" двигатели, произведенные в их стране или регионе, что существенно удешевляет стоимость машин.