18.01.2017

В Лидском районе открылось предприятие по промышленному производству продукции из мяса индейки. Мощности нового завода, возведенного с участием капитала литовской группы компаний ARVI, на первоначальном этапе позволяют производить до 5,5 тыс. т готовой продукции в год."Весь мир кушает индейку, предложим белорусам здоровое питание", - отметил председатель правление ARVI Видмантас Кучинскас. Он подчеркнул, что завод открывается не на голом месте. Ранее на территории Лидского района возвели несколько птичников для молодняка и откорма. Сейчас к ним добавился завод по убою и переработке мяса индейки. "Если все пойдет хорошо, если белорусам понравится индейка, то мощности будут увеличены в 2 раза", - отметил Видмантас Кучинскас.Поставлять продукцию планируется не только на внутренний рынок, но и на рынок Евросоюза. "Все к этому готово", - подчеркнул Видмантас Кучинскас. Главными причинами, побудившими вкладывать деньги в производство в Беларуси, Видмантас Кучинскас назвал порядок и хороших людей. Он высоко оценил инвестиционный климат в Беларуси. "Здесь все, как в Европе. Если бы меня спросили, стоит ли вкладывать деньги в Беларусь, то ответил бы положительно", - отметил он.Дальнейшее развитие бизнеса в Беларуси, по его словам, зависит от рынка. На 2018 год компания планировала построить свой комбикормовый завод. "Сейчас думаем, ведь очень качественную продукцию производит местный комбикормовый завод", - подчеркнул он.Объем инвестиций по проекту "Создание вертикально-интегрированного комплекса по промышленному производству продукции из мяса индейки", реализуемого ИООО "Арвибелагро", составил свыше 30 млн евро. С 2015 года компания стала резидентом СЭЗ "Гродноинвест". В течение 2016-го на территории Лидского района были построены 9 птичников для молодняка и откорма индейки. В начале января 2017 года открыт завод по убою и переработке индейки. Инвестпроектом предусмотрено производство не только индюшатины в сыром виде, но и выпуск фарша, полуфабрикатов, колбасных изделий, копченых и вяленых продуктов. Проект позволит создать до 200 новых рабочих мест.Это не первый проект группы компаний ARVI на территории Гродненской области. Ранее был открыт завод по переработке отходов животного происхождения Biovast в Лидском районе.