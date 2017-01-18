Выставка Белагро-2017
infobaza.by / сельское хозяйство

Новости сельского хозяйства


Предприятие по выпуску индюшатины открылось в Лидском районе

18.01.2017
В Лидском районе открылось предприятие по промышленному производству продукции из мяса индейки. Мощности нового завода, возведенного с участием капитала литовской группы компаний ARVI, на первоначальном этапе позволяют производить до 5,5 тыс. т готовой продукции в год.

"Весь мир кушает индейку, предложим белорусам здоровое питание", - отметил председатель правление ARVI Видмантас Кучинскас. Он подчеркнул, что завод открывается не на голом месте. Ранее на территории Лидского района возвели несколько птичников для молодняка и откорма. Сейчас к ним добавился завод по убою и переработке мяса индейки. "Если все пойдет хорошо, если белорусам понравится индейка, то мощности будут увеличены в 2 раза", - отметил Видмантас Кучинскас.

Поставлять продукцию планируется не только на внутренний рынок, но и на рынок Евросоюза. "Все к этому готово", - подчеркнул Видмантас Кучинскас. Главными причинами, побудившими вкладывать деньги в производство в Беларуси, Видмантас Кучинскас назвал порядок и хороших людей. Он высоко оценил инвестиционный климат в Беларуси. "Здесь все, как в Европе. Если бы меня спросили, стоит ли вкладывать деньги в Беларусь, то ответил бы положительно", - отметил он.

Дальнейшее развитие бизнеса в Беларуси, по его словам, зависит от рынка. На 2018 год компания планировала построить свой комбикормовый завод. "Сейчас думаем, ведь очень качественную продукцию производит местный комбикормовый завод", - подчеркнул он.

Объем инвестиций по проекту "Создание вертикально-интегрированного комплекса по промышленному производству продукции из мяса индейки", реализуемого ИООО "Арвибелагро", составил свыше 30 млн евро. С 2015 года компания стала резидентом СЭЗ "Гродноинвест". В течение 2016-го на территории Лидского района были построены 9 птичников для молодняка и откорма индейки. В начале января 2017 года открыт завод по убою и переработке индейки. Инвестпроектом предусмотрено производство не только индюшатины в сыром виде, но и выпуск фарша, полуфабрикатов, колбасных изделий, копченых и вяленых продуктов. Проект позволит создать до 200 новых рабочих мест.

Это не первый проект группы компаний ARVI на территории Гродненской области. Ранее был открыт завод по переработке отходов животного происхождения Biovast в Лидском районе.

БЕЛТА

Последние новости рубрики
Январь 2017 | Декабрь 2016 | Ноябрь 2016 | Октябрь 2016 | Сентябрь 2016 | Август 2016 | Июль 2016 | Июнь 2016 | Май 2016 | Апрель 2016 | Март 2016 | Февраль 2016 | Январь 2016 | Декабрь 2015 | Ноябрь 2015 | Октябрь 2015 | Сентябрь 2015 | Август 2015 | Июль 2015 | Июнь 2015 | Май 2015 | Апрель 2015 | Март 2015 | Февраль 2015 | Январь 2015 | Декабрь 2014 | Ноябрь 2014 | Октябрь 2014 | Сентябрь 2014 | Август 2014 | Июль 2014 | Июнь 2014 | Май 2014 | Апрель 2014 | Март 2014 | Февраль 2014 | Январь 2014 | Декабрь 2013 | Ноябрь 2013 | Октябрь 2013 | Сентябрь 2013 | Август 2013 | Июль 2013 | Июнь 2013 | Май 2013 | Апрель 2013 | Март 2013 | Февраль 2013 | Январь 2013 | Декабрь 2012 | Ноябрь 2012 | Октябрь 2012 | Сентябрь 2012 | Август 2012 | Июль 2012 | Июнь 2012 | Май 2012 | Апрель 2012 | Март 2012 | Февраль 2012 | Январь 2012 | Декабрь 2011 | Ноябрь 2011 | Октябрь 2011 | Сентябрь 2011 | Август 2011 | Июль 2011 | Июнь 2011 | Май 2011 | Апрель 2011 | Март 2011 | Февраль 2011 | Январь 2011 | Декабрь 2010 | Ноябрь 2010 | Октябрь 2010 | Сентябрь 2010 | Август 2010 | Июль 2010 | Июнь 2010 | Май 2010 | Апрель 2010 | Март 2010 | Февраль 2010 | Январь 2010 | Декабрь 2009 | Ноябрь 2009 | Октябрь 2009 | Сентябрь 2009 | Август 2009 | Июль 2009 | Июнь 2009 | Май 2009 | Апрель 2009 | Март 2009 | Февраль 2009 | Январь 2009 | Декабрь 2008 | Ноябрь 2008 | Октябрь 2008 | Сентябрь 2008 | Август 2008 | Июль 2008 | Июнь 2008 | Май 2008 | Апрель 2008 | Март 2008 | Февраль 2008 | Январь 2008 | Декабрь 2007 | Ноябрь 2007 | Октябрь 2007 | Сентябрь 2007 | Август 2007 | Июль 2007 | Июнь 2007 | Май 2007 | Апрель 2007 | Март 2007 | Февраль 2007 | Январь 2007 | Декабрь 2006 | Октябрь 2006 | Сентябрь 2006
Все новости Подписка
версия для печати версия для печати послать ссылку послать другу