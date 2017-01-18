17.01.2017

ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» планирует реконструировать убойный цех, закупив для него новое оборудование. Поставщик комплекта технологического оборудования для реконструкции убойного цеха на территории птицефабрики производительностью не менее 9 тыс голов в час ориентировочной стоимостью 15,892 млн бел руб (8,068 млн долл по курсу Национального банка Беларуси) будет определен по итогам конкурса.В стоимость закупки входит оплата услуг по шефмонтажу и обучению персонала. Конкурсные документы принимаются до 27 января 2017 г. Срок поставки оборудования – с 20 февраля по 20 июля 2017 г.Закупка нового оборудования позволит увеличить производительную мощность убойного цеха в 1,5 раза. В настоящее время в цехе установлено оборудование компании Stork (Голландия) производительной мощностью 6 тыс голов в час, которое будет демонтировано. По планам птицефабрики, запуск нового оборудования намечен на конец лета 2017 г.Участником открытого конкурса может быть любое юридическое или физическое лицо, независимо от организационно-правовой формы.ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» (ранее – «Дзержинская бройлерная птицефабрика») работает с 1979 г, в агрокомбинат входят бройлерная птицефабрика, пять филиалов («Негорельский КХП», «Пятигорье», «Фалько-Агро», «Правда-Агро», племптицерепродуктор «Бройлер»), а также магазины и рестораны.