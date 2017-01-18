«Агрокомбинат «Дзержинский» закупит новое оборудование для убойного цеха
17.01.2017
ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» планирует реконструировать убойный цех, закупив для него новое оборудование. Поставщик комплекта технологического оборудования для реконструкции убойного цеха на территории птицефабрики производительностью не менее 9 тыс голов в час ориентировочной стоимостью 15,892 млн бел руб (8,068 млн долл по курсу Национального банка Беларуси) будет определен по итогам конкурса.
В стоимость закупки входит оплата услуг по шефмонтажу и обучению персонала. Конкурсные документы принимаются до 27 января 2017 г. Срок поставки оборудования – с 20 февраля по 20 июля 2017 г.
Закупка нового оборудования позволит увеличить производительную мощность убойного цеха в 1,5 раза. В настоящее время в цехе установлено оборудование компании Stork (Голландия) производительной мощностью 6 тыс голов в час, которое будет демонтировано. По планам птицефабрики, запуск нового оборудования намечен на конец лета 2017 г.
Участником открытого конкурса может быть любое юридическое или физическое лицо, независимо от организационно-правовой формы.
ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» (ранее – «Дзержинская бройлерная птицефабрика») работает с 1979 г, в агрокомбинат входят бройлерная птицефабрика, пять филиалов («Негорельский КХП», «Пятигорье», «Фалько-Агро», «Правда-Агро», племптицерепродуктор «Бройлер»), а также магазины и рестораны.
ПРАЙМ-ТАСС
В стоимость закупки входит оплата услуг по шефмонтажу и обучению персонала. Конкурсные документы принимаются до 27 января 2017 г. Срок поставки оборудования – с 20 февраля по 20 июля 2017 г.
Закупка нового оборудования позволит увеличить производительную мощность убойного цеха в 1,5 раза. В настоящее время в цехе установлено оборудование компании Stork (Голландия) производительной мощностью 6 тыс голов в час, которое будет демонтировано. По планам птицефабрики, запуск нового оборудования намечен на конец лета 2017 г.
Участником открытого конкурса может быть любое юридическое или физическое лицо, независимо от организационно-правовой формы.
ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» (ранее – «Дзержинская бройлерная птицефабрика») работает с 1979 г, в агрокомбинат входят бройлерная птицефабрика, пять филиалов («Негорельский КХП», «Пятигорье», «Фалько-Агро», «Правда-Агро», племптицерепродуктор «Бройлер»), а также магазины и рестораны.
ПРАЙМ-ТАСС
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