17.01.2017

До конца нынешнего года в Судане может появиться производство тракторов "Беларус". Об этом в Хартуме рассказал директор компании по продаже сельхозтехники и оборудования, которая является дочерней организацией известной суданской группы компаний MIG (Mohamed Ikhwan Group), Мухамед Абдельазим.

"MIG Agriculture является эксклюзивным дистрибьютором на рынке Судана продукции таких белорусских предприятий, как МТЗ, МАЗ, "Белшина". У нас есть опыт работы с МТЗ с 1994 года. Сейчас мы продаем целый ряд моделей тракторов и входим в тройку лучших дистрибьюторов в Судане", - рассказал Мухамед Абдельазим.

По его словам, белорусские тракторы подтвердили свое качество и получили широкую известность. "Наша доля на рынке постоянно возрастает. И мы заинтересованы в предстоящие дни подписать соглашение с МТЗ о создании сборочного производства. Мы также хотим представить большие тракторы (мощностью 200-250 л.с.), которые работают на производстве сахара. Эта техника доказала свое качество и показала себя с хорошей стороны в Южной Америке. А в Судане есть несколько больших сахарных производств", - заявил бизнесмен.

Сборочное производство тракторов может появиться уже к концу текущего года, отметил Мухамед Абдельазим. "Мы собираемся подписать меморандум о намерениях. А затем комиссия из Беларуси приедет в Судан обсудить этот вопрос и то, насколько большим будет это производство. У нас есть земля, здание. Поэтому процесс не займет много времени. Территориально площадка расположена в 15 км от Хартума. Отсюда будет легко организовать поставки в другие части Судана", - рассказал он. Бизнесмен уверен, что это позволит увеличить объем поставок тракторов из Беларуси. Кроме того, будут созданы новые рабочие места.

Мухамед Абдельазим также рассказал о намерении подписать агентское соглашение и купить для тестирования уборочный комбайн предприятия "Гомсельмаш". "Если все пойдет успешно, то в дальнейшем будем закупать эту технику. В Судане очень высокая потребность в уборочных комбайнах", - сказал он.

Есть большой интерес в Судане и к продукции "Белшины", сотрудничеству в химической индустрии, в частности по закупке калийных удобрений.

"C предприятием МАЗ мы недавно отгрузили 10 грузовиков для компании Petrola, работающей в нефтяной сфере. Мы ожидаем, что сотрудничество будет успешно продолжаться", - сказал Мухамед Абдельазим.

В процессе реализации и планы по строительству силосов для нужд сельского хозяйства Судана. "Мы знаем, что Беларусь имеет большие успехи в этой индустрии. Соответствующее оборудование производится "Амкодором", на предприятии в Лиде", - отметил бизнесмен.

"Белорусские товары конкурентоспособны. Наше общение с белорусскими компаниями очень хорошее, прозрачное и функциональное. Все делается без задержек и проблем. Мы очень оптимистично настроены, - заявил Мухамед Абдельазим. - У Судана большой потенциал в сельском хозяйстве. А в Беларуси одни из лучших компаний в этой сфере, особенно по производству сельхозоборудования и техники, в аграрной науке. Посещая Минск год назад, я был очень впечатлен развитием соответствующих направлений".

Бизнесмен уверен, что есть и много других направлений для развития сотрудничества, например деревообработка, молочная промышленность, медицина. "Последнее особенно важно, потому что мы тратим сотни миллионов долларов, люди ездят в другие страны для получения медицинских услуг. А в Беларуси соответствующие услуги лучшего качества и сравнительно дешевы. Поэтому мы призываем страны в большей степени сосредоточиться на этом вопросе", - сказал он.

БЕЛТА