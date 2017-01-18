17.01.2017

Правительство утвердило размеры надбавок юрлицам в 2017 году за сельхозпродукцию. Это предусмотрено постановлением Совета Министров №29 от 13 января 2017 года "О выплатах на единицу реализованной и (или) направленной в обработку (переработку) сельскохозяйственной продукции".В 2017 году прямые выплаты на единицу реализованной (произведенной) и (или) направленной в обработку (переработку) сельскохозяйственной продукции в виде субсидий предоставляются из средств местных бюджетов.Надбавки выплачиваются на молоко, крупный рогатый скот, произведенный на животноводческих объектах по выращиванию и откорму крупного рогатого скота, тресту льна-долгунца (на эти виды сельхозпродукции надбавки сохранены на уровне 2016 года), гречиху. Так, надбавка за тонну молока базисной жирности (без НДС) составит Br27 и более, за тонну крупного рогатого скота - Br200 и более, за тонну гречихи - Br82 и более. Надбавки по тресте льна-долгунца (за тонну) варьируются в зависимости от номера (№№1; 1,25; 1,5; 1,75; 2; 2,5 и выше) и составляют от Br73,5 и более.Выплачиваться надбавки будут юрлицам и их обособленным подразделениям, занимающимся производством сельхозпродукции. При этом субсидии для юрлиц, которые занимаются этим в неблагоприятных для производства сельхозпродукции районах, увеличиваются на 1-10%, исходя из объемов бюджетного финансирования, предусмотренных на выплату надбавок в 2017 году.Облисполкомам поручено принять меры по реализации постановления.Постановление вступит в силу после его официального опубликования. При этом установленные документом размеры надбавок будут действовать с 1 января 2017 года.