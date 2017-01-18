Белорусское пиво «потекло» в Китай
17.01.2017
Беларусь в 2016 году значительно увеличило поставки пива в Китай. Об этом сообщил заместитель председателя концерна "Белгоспищепром" Иван Маковский.
"Основной объем экспорта пива в 2016 году пивоваренные организации осуществляли в Россию, Литву и Украину. При этом продолжают осваиваться и нетрадиционные рынки сбыта. Так, экспорт в КНР превысил в 2016-м показатель 2015 года в 12 раз (темп - 46,7 тыс. декалитров)", - пояснил он.
Иван Маковский рассказал, что организации отрасли сократили в текущем году импорт пива на $365,9 тыс. (на 2,7%), кроме того, удалось сократить в целом по стране объем импорта пива в натуральном выражении в 2 раза. "За 10 месяцев 2016 года сальдо по пиву осталось отрицательным - $5 млн, в 2015-м оно составляло минус $10,2 млн. При этом экспорт пива осуществляют только пивоваренные компании, а импорт пива - более 40 субъектов внешней торговли", - пояснил он.
Также зампред концерна рассказал, что объем поставок солода в 2016 года на экспорт составил 79,8 т (темп роста - 100%). Основные рынки - Россия, Вьетнам, Лаос, Малайзия, Молдова, прорабатывается вопрос организации поставок солода на рынок Бразилии.
БЕЛТА
"Основной объем экспорта пива в 2016 году пивоваренные организации осуществляли в Россию, Литву и Украину. При этом продолжают осваиваться и нетрадиционные рынки сбыта. Так, экспорт в КНР превысил в 2016-м показатель 2015 года в 12 раз (темп - 46,7 тыс. декалитров)", - пояснил он.
Иван Маковский рассказал, что организации отрасли сократили в текущем году импорт пива на $365,9 тыс. (на 2,7%), кроме того, удалось сократить в целом по стране объем импорта пива в натуральном выражении в 2 раза. "За 10 месяцев 2016 года сальдо по пиву осталось отрицательным - $5 млн, в 2015-м оно составляло минус $10,2 млн. При этом экспорт пива осуществляют только пивоваренные компании, а импорт пива - более 40 субъектов внешней торговли", - пояснил он.
Также зампред концерна рассказал, что объем поставок солода в 2016 года на экспорт составил 79,8 т (темп роста - 100%). Основные рынки - Россия, Вьетнам, Лаос, Малайзия, Молдова, прорабатывается вопрос организации поставок солода на рынок Бразилии.
БЕЛТА
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