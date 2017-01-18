17.01.2017

Производство сельхозпродукции в Беларуси в 2016 году выросло по сравнению с 2015 годом на 3,4%. Речь идет о продукции, выпущенной в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения). Общий объем производства в текущих ценах составил Br15,3 млрд. Такая информация размещена на сайте Национального статистического комитета.В сельскохозяйственных организациях произведено продукции на Br12,2 млрд, что в сопоставимых ценах на 3,1% больше, чем за 2015 год.Наибольший удельный вес в общем объеме продукции сельского хозяйства занимает Минская область (24,7%), далее следуют Брестская область (18,6%), Гродненская (15,9%), Гомельская (15,5%), Могилевская (12,9%) и Витебская область (12,3%).На долю сельскохозяйственных организаций, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, приходится 80,1% произведенной продукции, хозяйств населения - 19,9%.