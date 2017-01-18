16.01.2017

В Египте в Свободной экономической зоне города Александрия было открыто модернизированное сборочное производство тракторов «Беларус».— После модернизации данного производства появилась реальная возможность экспорта продукции, которая будет производиться в Египте. Условия, предоставленные Свободной экономической зоной, позволяют конкурировать по цене в соседних регионах. Думаю, что через два года это будет показательное производство в нашей дружеской стране, Египте, — заявил во время церемонии генеральный директор ОАО «МТЗ» Федор Домотенко.Минский тракторный завод взял на себя обязательство по оказанию инженерной поддержки предприятия как завод-производитель всех видов сельскохозяйственной техники. Кроме того, белорусская сторона готова бесплатно обучить специалистов, которые будут работать на открывшемся в Александрии производстве, сообщается на сайте завода.Мощность модернизированного предприятия увеличится с 200 до 2-2,5 тыс. тракторов в год. Со временем выпуск может быть увеличен до 5 тысяч единиц техники. При этом не менее 30% планируется отправлять на экспорт в другие африканские страны.