13.01.2017

Такое заявление сделал председатель Совета Республики Михаил Мясникович во время посещения завода по переработке сыворотки и производству сывороточно-жирового концентрата ООО "Праймилк" в Щучине.Новое предприятие, строительство которого велось в соответствии с государственной программой инновационного развития, начало работу в сентябре 2016 года и ориентировано на выпуск импортозамещающей продукции. "Еще несколько лет назад такое ценное сырье, как молочная сыворотка, утилизировалось - она сливалась в канализацию или использовалась как корм для животных", - отметил Михаил Мясникович. По его словам, за последние 5-7 лет проблема была решена. Сейчас в стране формируется около 2,5 тыс. т сыворотки, около 90% из нее перерабатывается."Только на экспорте молочной сыворотки и продуктов ее переработки в 2016 году страна заработала около $70 млн. Это приличные объемы, особенно учитывая, что они получены с вторичных ресурсов. Ресурс еще есть. Если его задействовать, то это принесет дополнительно $10-12 млн", - сказал Михаил Мясникович. Он подчеркнул, что производителям нужно активнее работать над глубиной переработки, расширять ассортимент продукции."Продукция востребована на зарубежных рынках. За прошлый год Китай нарастил импорт сыворотки на 16%, Япония - на 7%. Объем поставок в Россию за 2016 год возрос на 26%", - подчеркнул Михаил Мясникович. Он отметил, что новые технологии, созданные в ООО "Праймилк" и на других подобных предприятиях, позволяют гибко реагировать на запросы рынков.