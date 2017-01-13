13.01.2017

Сегодня в Бешенковичах впервые пройдет аукцион по предоставлению права на заготовку (закупку) виноградной улитки.Как отмечается, в соответствии с заключением, предоставленным Национальной академией наук Беларуси, промысловый запас виноградной улитки в районе составляет более 11,5 т, предельно допустимый объем изъятия в год оценивается почти в 6 т (около 50%), пишет БЕЛТА. Начальная цена права на заготовку виноградной улитки составляет около 500 рублей.По данным властей витебского региона, в прошлом году заготовка виноградной улитки велась в 16 районах области. Первопроходцем в этом вопросе был Чашникский район, который провел подобный аукцион еще в 2012 году. В Бешенковичском районе право на заготовку будет предоставлено сроком на 5 лет.Интерес к таким лотам, как правило, проявляют специализированные предприятия, которые занимаются сбытом или переработкой моллюсков.Белорусские виноградные улитки в основном экспортируются в Европу.