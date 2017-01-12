12.01.2017

УСК по Могилевской области окончено расследование уголовного дела в отношении бывшего ведущего инженера филиала «Бобруйский» ОАО «Бабушкина крынка», обвиняемого в совершении ряда коррупционных преступлений.Как сообщила пресс-служба СК, должностное лицо в период с ноября 2013 по июль 2015 года, используя свои полномочия, утверждало служебные документы, содержащие ложные сведения, по которым необоснованно начислялись премиальные выплаты работникам общества, а после давало указания подчиненным о передаче ему части денежных средств из указанных выплат. Таким образом экс-ведущий инженер незаконно получил более 6 тысяч рублей, которые потратил на личные нужды.Одновременно в указанный период обвиняемый, умышленно поставив подчиненных работников в условия, при которых они для предотвращения последствий были вынуждены передавать ему часть обоснованно начисленных денежных средств, на постоянной основе принимал в качестве взяток денежные средства за положительную оценку результатов работы и качества труда дающих взятку, на основании чего им начислялась премия. В качестве незаконного вознаграждения обвиняемый получил более 4,5 тыс. рублей, а при передаче очередной тысячи был задержан сотрудниками правоохранительных органов.Кроме того, установлено, что обвиняемый незаконно завладел топливом, принадлежавшим ОАО «Бабушкина крынка», на общую сумму более 11,5 тысяч рублей, которым распорядился по своему усмотрению, причинив ущерб указанному обществу в крупном размере.Не желая нести личные расходы, обвиняемый давал незаконные указания подчиненным ему по службе работникам транспортного цеха выполнять работы по ремонту автомашины, принадлежащей его знакомой.В рамках расследования проведены ревизии финансово-хозяйственной деятельности общества, допрошены работники и должностные лица. К материалам уголовного дела приобщены документы и результаты криминалистических экспертиз.С целью устранения выявленных в ходе расследования причин и условий, способствовавших совершению преступлений, внесено представление.Действия обвиняемого следствием квалифицированы по ч.2 ст.426; ч.1 ст.14, ч.2 ст.430; ч.2,ч.3,ч.4 ст.210; ч.2, ч.3 ст.424 и ч.1 ст.427 (превышение служебных полномочий, получение взятки, хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере, злоупотребление служебными полномочиями и служебный подлог) Уголовного кодекса Беларуси.Мера пресечения в отношении обвиняемого не изменена – он заключен под стражу.Материалы уголовного дела переданы в прокуратуру для принятия решения о направлении в суд.