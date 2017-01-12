Сергей Сидорский: «Практических шагов со стороны Россельхознадзора по снятию ограничений не принимается»
12.01.2017
Ранее Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ (Россельхознадзор) ограничила поставки в Россию продукции животного происхождения предприятий Беларуси. Ведомство считает, что продукция, произведенная в республике, не соответствует требованиям технических регламентов ЕАЭС.
По словам члена Коллегии (министра) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергея Сидорского выявление нарушений, не связанных с ветеринарными рисками, не должно являться основанием для введения ветеринарных мер по ограничению поставок продукции белорусских предприятий.
"ЕЭК в рамках своих полномочий приняла основные необходимые документы по вопросам ветеринарно-санитарного контроля продукции животного происхождения согласно договору о Евразийском экономическом союзе, - в свою очередь отметили в комиссии. - Системы ветеринарно-санитарного контроля Армении, Беларуси, Казахстана и России признаны эквивалентными друг другу. Все действия уполномоченных органов сторон в области ветеринарного контроля (надзора) регламентированы решением Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 года №317, исходя из которого ветеринарный контроль и надзор в части готовой животноводческой продукции осуществляется только в отношении эпизоотического благополучия".
По итогам рабочей встречи с участием сотрудников профильных департаментов ЕЭК по урегулированию вопросов поставок белорусской продукции на рынок России, которые были зафиксированы в протоколе от 19-21 декабря 2016 года, представители Россельхознадзора, Минсельхоза России, Минсельхозпрода Беларуси договорились о мерах по решению в трехдневный срок сложившейся ситуации. "В рамках договоренностей белорусская сторона представила Россельхознадзору и Евразийской экономической комиссии необходимые материалы расследований обозначенных недостатков, а также отчеты о принятых мерах по их устранению: акты расследования, результаты отбора проб, протоколы лабораторных испытаний, фото- и другие материалы, а также отчеты о принятых мерах по их устранению", - отметили в ЕЭК.
"Считаю, что документы в полной мере отвечают на поставленные вопросы, однако практических шагов со стороны Россельхознадзора по снятию ограничений не принимается, - приводит слова Сидорского БЕЛТА. - В связи с отсутствием у ЕЭК механизмов влияния на национальные органы государственной власти Беларусь вправе обратиться в Суд Евразийского экономического союза для окончательного решения данного вопроса".
По словам члена Коллегии (министра) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергея Сидорского выявление нарушений, не связанных с ветеринарными рисками, не должно являться основанием для введения ветеринарных мер по ограничению поставок продукции белорусских предприятий.
"ЕЭК в рамках своих полномочий приняла основные необходимые документы по вопросам ветеринарно-санитарного контроля продукции животного происхождения согласно договору о Евразийском экономическом союзе, - в свою очередь отметили в комиссии. - Системы ветеринарно-санитарного контроля Армении, Беларуси, Казахстана и России признаны эквивалентными друг другу. Все действия уполномоченных органов сторон в области ветеринарного контроля (надзора) регламентированы решением Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 года №317, исходя из которого ветеринарный контроль и надзор в части готовой животноводческой продукции осуществляется только в отношении эпизоотического благополучия".
По итогам рабочей встречи с участием сотрудников профильных департаментов ЕЭК по урегулированию вопросов поставок белорусской продукции на рынок России, которые были зафиксированы в протоколе от 19-21 декабря 2016 года, представители Россельхознадзора, Минсельхоза России, Минсельхозпрода Беларуси договорились о мерах по решению в трехдневный срок сложившейся ситуации. "В рамках договоренностей белорусская сторона представила Россельхознадзору и Евразийской экономической комиссии необходимые материалы расследований обозначенных недостатков, а также отчеты о принятых мерах по их устранению: акты расследования, результаты отбора проб, протоколы лабораторных испытаний, фото- и другие материалы, а также отчеты о принятых мерах по их устранению", - отметили в ЕЭК.
"Считаю, что документы в полной мере отвечают на поставленные вопросы, однако практических шагов со стороны Россельхознадзора по снятию ограничений не принимается, - приводит слова Сидорского БЕЛТА. - В связи с отсутствием у ЕЭК механизмов влияния на национальные органы государственной власти Беларусь вправе обратиться в Суд Евразийского экономического союза для окончательного решения данного вопроса".
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