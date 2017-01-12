В Россию вновь не пустили мясо из Беларуси
12.01.2017
Сотрудники Россельхознадзора запретили ввоз на территорию России двух партий мяса птицы производства ООО «Витконпродукт» и филиала «Серволюкс-Агро» СЗАО «Серволюкс». По сообщению управления санитарного ведомства по Брянской и Смоленской областям, грузы общим весом более 25 тонн направлялись в Смоленск и Москву и сопровождались ветеринарными сертификатами, выданными Государственной ветеринарной службой Беларуси.
В ходе контроля на пункте предварительного уведомления «Красная горка» в Смоленской области инспекторы Россельхознадзора установили, что продукция филиала «Серволюкс-Агро» перевозилась в автомобиле, находящемся в неудовлетворительном ветеринарно-санитарном состоянии, а мясо птицы, выработанное ООО «Витконпродукт», перевозилось с нарушением температурного режима, установленного производителем и указанного в имевшемся удостоверении качества.
Помимо этого обнаружена продукция без дат изготовления и сопроводительных документов.
Получить комментарии в «Серволюксе» относительно претензий российских специалистов пока не удалось, а в «Витконпродукте» заявили, что не получали информацию о выявленных Россельхознадзором нарушениях, информирует БелаПАН.
В ходе контроля на пункте предварительного уведомления «Красная горка» в Смоленской области инспекторы Россельхознадзора установили, что продукция филиала «Серволюкс-Агро» перевозилась в автомобиле, находящемся в неудовлетворительном ветеринарно-санитарном состоянии, а мясо птицы, выработанное ООО «Витконпродукт», перевозилось с нарушением температурного режима, установленного производителем и указанного в имевшемся удостоверении качества.
Помимо этого обнаружена продукция без дат изготовления и сопроводительных документов.
Получить комментарии в «Серволюксе» относительно претензий российских специалистов пока не удалось, а в «Витконпродукте» заявили, что не получали информацию о выявленных Россельхознадзором нарушениях, информирует БелаПАН.
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