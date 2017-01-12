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Новости сельского хозяйства


В Полоцком районе введена в строй новая коровья ферма

10.01.2017
На сельхозпредприятии «П-С Карпеки» при финансовой поддержке ОАО «Полоцк-Стекловолокно» открылась новая ферма беспривязного содержания скота.

Строительство длилось с мая по декабрь и было завершено в нормативные сроки. Сельчане получили подарок как раз к Новому году. Почетные гости перерезали символическую красную ленточку, но «новоселье» животных решили отложить из-за сильных морозов.

— Главой области было дано поручение ежегодно сдавать в каждом районе по одной ферме. Мы свою задачу на данном этапе выполнили. Спасибо всем за ответственное отношение к делу, — сказал на открытии объекта председатель Полоцкого райисполкома Николай Шевчук.

Вслед за первой очередью пускового комплекса планируется сдать в эксплуатацию доильный зал и другие животноводческие помещения, провести благоустройство территорий и асфальтирование проездов, совершенствовать инфраструктуру населенных пунктов.

Введение в строй фермы «Кауны» позволит «П-С Карпеки» увеличить дойное стадо на 200 голов, возрастет валовое производство молока. К слову, по итогам 2016 года надой на одну корову в «П-С Карпеки» составил 6300 кг, плюс к предыдущему году — более 800 литров.

Кормов в хозяйстве заготовили на 2,5 года вперед — 67 ц к. ед. на условную голову скота.  Развивают селекцию, поэтому и комплектовать новые фермы будут собственным поголовьем. В привесах КРС тоже удалось получить прирост на 140%. Успешно работают и над повышением урожайности зерновых, которая должна составлять не менее 50 ц/га.

«Витебские вести»

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