09.01.2017

За 11 месяцев 2016 года в Гродненской области произведено 95,8 тысячи тонн свинины, что на 3,9 тысячи тонн (на 4,2 процента) выше уровня 2015 года. Численность свиней на 1 декабря 2016 года составила 653,9 тысячи голов, что на 26 тысяч голов выше аналогичного уровня предыдущего года. Об этом рассказал заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Игорь Сорокин.Среднесуточный привес за январь – ноябрь 2016 года составил 606 граммов. Значительно выше этот показатель в хозяйствах Гродненского и Новогрудского районов – 691 и 663 грамма соответственно. Лидерами в производстве свинины среди сельскохозяйственных организаций являются СПК «Обухово», где получают ежедневно привес 743 грамма, СПК имени В.И. Кремко Гродненского района (737 граммов), СПК имени Воронецкого Берестовицкого района (710 граммов).В свиноводстве взят курс на технологическую модернизацию крупных специализированных комплексов в соответствии с новейшими достижениями научно-технического прогресса. В СПК «Луки-Агро» Кореличского района реконструировали 13 производственных помещений на 8,1 тысячи голов. На 1 декабря 2016 года на комплексе содержалось 8,3 тысячи голов. До 2018 года будет проведена реконструкция остальных помещений с увеличением количества скотомест до 12 тысяч. В 2015 году в СПК имени Черняховского Кореличского района завершили строительство племенной фермы и репродуктора по получению 28 тысяч поросят в год, которые будут откармливаться на реконструированном комплексе в СПК «Маяк-Заполье». На построенном свиноводческом комплексе на 24 тысячи голов откорма в год в РСУП «Волковысское» Волковысского района уже содержится 10,3 тысячи свиней.На этом работа по строительству и реконструкции не останавливается. Заключены инвестиционные договоры с ООО «Биоком» и ИООО «Белдан» на новое строительство свиноводческих комплексов на 55 тысяч голов откорма в год каждый в Берестовицком и Слонимском районах. С введением их в строй производство свинины в области к 2020 году увеличится на 12 тысяч тонн.Ввод новых мощностей наряду с ростом среднесуточных привесов на действующих комплексах и фермах позволят в 2017 году в полной мере восстановить свиноводческую отрасль. По предварительным расчетам, в 2017 году в сельскохозяйственных организациях будет произведено 112,5 тысячи тонн свинины. К 2020 году производство вырастет до 119 тысяч тонн. Кроме того, в личных подсобных хозяйствах будет произведено около 5 тысяч тонн свинины. В целом же по области – 124 тысячи тонн, что полностью соответствует параметрам Государственной программы развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016 – 2020 годы.