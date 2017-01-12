Гродненская область наращивает производство свинины
09.01.2017
За 11 месяцев 2016 года в Гродненской области произведено 95,8 тысячи тонн свинины, что на 3,9 тысячи тонн (на 4,2 процента) выше уровня 2015 года. Численность свиней на 1 декабря 2016 года составила 653,9 тысячи голов, что на 26 тысяч голов выше аналогичного уровня предыдущего года. Об этом рассказал заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Игорь Сорокин.
Среднесуточный привес за январь – ноябрь 2016 года составил 606 граммов. Значительно выше этот показатель в хозяйствах Гродненского и Новогрудского районов – 691 и 663 грамма соответственно. Лидерами в производстве свинины среди сельскохозяйственных организаций являются СПК «Обухово», где получают ежедневно привес 743 грамма, СПК имени В.И. Кремко Гродненского района (737 граммов), СПК имени Воронецкого Берестовицкого района (710 граммов).
В свиноводстве взят курс на технологическую модернизацию крупных специализированных комплексов в соответствии с новейшими достижениями научно-технического прогресса. В СПК «Луки-Агро» Кореличского района реконструировали 13 производственных помещений на 8,1 тысячи голов. На 1 декабря 2016 года на комплексе содержалось 8,3 тысячи голов. До 2018 года будет проведена реконструкция остальных помещений с увеличением количества скотомест до 12 тысяч. В 2015 году в СПК имени Черняховского Кореличского района завершили строительство племенной фермы и репродуктора по получению 28 тысяч поросят в год, которые будут откармливаться на реконструированном комплексе в СПК «Маяк-Заполье». На построенном свиноводческом комплексе на 24 тысячи голов откорма в год в РСУП «Волковысское» Волковысского района уже содержится 10,3 тысячи свиней.
На этом работа по строительству и реконструкции не останавливается. Заключены инвестиционные договоры с ООО «Биоком» и ИООО «Белдан» на новое строительство свиноводческих комплексов на 55 тысяч голов откорма в год каждый в Берестовицком и Слонимском районах. С введением их в строй производство свинины в области к 2020 году увеличится на 12 тысяч тонн.
Ввод новых мощностей наряду с ростом среднесуточных привесов на действующих комплексах и фермах позволят в 2017 году в полной мере восстановить свиноводческую отрасль. По предварительным расчетам, в 2017 году в сельскохозяйственных организациях будет произведено 112,5 тысячи тонн свинины. К 2020 году производство вырастет до 119 тысяч тонн. Кроме того, в личных подсобных хозяйствах будет произведено около 5 тысяч тонн свинины. В целом же по области – 124 тысячи тонн, что полностью соответствует параметрам Государственной программы развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016 – 2020 годы.
grodnonews.by
Среднесуточный привес за январь – ноябрь 2016 года составил 606 граммов. Значительно выше этот показатель в хозяйствах Гродненского и Новогрудского районов – 691 и 663 грамма соответственно. Лидерами в производстве свинины среди сельскохозяйственных организаций являются СПК «Обухово», где получают ежедневно привес 743 грамма, СПК имени В.И. Кремко Гродненского района (737 граммов), СПК имени Воронецкого Берестовицкого района (710 граммов).
В свиноводстве взят курс на технологическую модернизацию крупных специализированных комплексов в соответствии с новейшими достижениями научно-технического прогресса. В СПК «Луки-Агро» Кореличского района реконструировали 13 производственных помещений на 8,1 тысячи голов. На 1 декабря 2016 года на комплексе содержалось 8,3 тысячи голов. До 2018 года будет проведена реконструкция остальных помещений с увеличением количества скотомест до 12 тысяч. В 2015 году в СПК имени Черняховского Кореличского района завершили строительство племенной фермы и репродуктора по получению 28 тысяч поросят в год, которые будут откармливаться на реконструированном комплексе в СПК «Маяк-Заполье». На построенном свиноводческом комплексе на 24 тысячи голов откорма в год в РСУП «Волковысское» Волковысского района уже содержится 10,3 тысячи свиней.
На этом работа по строительству и реконструкции не останавливается. Заключены инвестиционные договоры с ООО «Биоком» и ИООО «Белдан» на новое строительство свиноводческих комплексов на 55 тысяч голов откорма в год каждый в Берестовицком и Слонимском районах. С введением их в строй производство свинины в области к 2020 году увеличится на 12 тысяч тонн.
Ввод новых мощностей наряду с ростом среднесуточных привесов на действующих комплексах и фермах позволят в 2017 году в полной мере восстановить свиноводческую отрасль. По предварительным расчетам, в 2017 году в сельскохозяйственных организациях будет произведено 112,5 тысячи тонн свинины. К 2020 году производство вырастет до 119 тысяч тонн. Кроме того, в личных подсобных хозяйствах будет произведено около 5 тысяч тонн свинины. В целом же по области – 124 тысячи тонн, что полностью соответствует параметрам Государственной программы развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016 – 2020 годы.
grodnonews.by
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