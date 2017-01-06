МАРТ доработало порядок обозначения цены пищевых продуктов

06.01.2017

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) доработало порядок обозначения цены пищевых продуктов за килограмм и литр. Соответствующая информация размещена на официальном сайте МАРТ.



Уточнено, что рекомендация по указанию цены пищевых продуктов за килограмм и литр касается не только торговых объектов, но и интернет-магазинов и автомагазинов. Исключение составляет торговля в киосках, палатках, с использованием лотков, тележек, корзин, иных приспособлений, через торговые автоматы, на торговых местах на рынках, на ярмарках, аукционах.



Также отменена норма о необходимости указывать цену единицы товара за 100 г (мл) для продуктов, номинальный вес которых не превышает 250 г (мл) включительно.



Цена единицы товаров за 1 кг (л) определяется простым расчетным методом. Например, цена одной единицы упаковки молока объемом 0,8 л составляет 1 руб. 10 коп. Расчет: 1 л x1 руб.10 коп : 0,8 л = 1,375, то есть стоимость 1 л молока составляет 1 руб. 38 коп.