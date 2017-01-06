06.01.2017

В Слуцке планируют запустить дрожжевой завод в марте 2017 года. Сахарорафинадный комбинат полностью обеспечит новое производство сырьём для производства хлебопекарных дрожжей.Об этом сообщил председатель наблюдательного совета ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» Осип Дапиро.«Мелассы, которую мы заготовили, хватит до следующего сезона переработки сахарной свёклы. На сегодняшний день планируемая производительность дрожжей в год — 20 тыс тонн. Беларусь потребляет порядка 10 тыс», — добавил Осип Дапиро.