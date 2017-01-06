05.01.2017

Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц."По итогам года ожидается увеличение объемов производства молока на 125 тыс. т до 6 млн 780 тыс. т. Республика впервые достигла таких показателей", - констатировал Леонид Заяц. При этом он заметил, что увеличены качественные показатели: среднесуточные надои приросли на 101 кг.В целом министр сельского хозяйства и продовольствия отметил, что в уходящем году обеспечена динамика развития отрасли. Во всех категориях хозяйств темп роста производства продукции составит 103,4% к уровню 2015-го. Хорошие результаты, по его оценке, по поставкам белорусского продовольствия на внешние рынки."По итогам года ожидаем увеличения объемов экспорта в физических объемах реализации продукции - 100,4%. При том, что в январе-сентябре наблюдался спад в цене на мясо-молочную продукцию. На 32% ниже была цена на молоко, на 25% - ниже на мясо. Однако благодаря увеличению объемов реализации и росту цен с IV квартала имеем положительные показатели по продажам", - рассказал Леонид Заяц. Объем валютной выручки в системе предприятий Минсельхозпрода за молоко и мясо составит порядка $2 млрд 254 млн.Главным же достижением глава ведомства называет обеспечение продовольствием внутреннего рынка. "В Беларуси нет дефицита продуктов питания. На прилавках магазинов широкий ассортимент продукции. Новогоднее настроение и праздничный стол белорусам будут обеспечены", - сказал Леонид Заяц. По его оценке, последующие годы станут для отрасли периодом становления и роста. "Программа агробизнеса на 2016-2020 годы четко ставит задачи перед сельскохозяйственной отраслью: увеличить объемы производства молока на 136%, на 125% - мяса. Экспорт продовольствия должен возрасти в 1,4 раза до уровня порядка $7 млрд. Это непростая задача для кадров сельского хозяйства, которая потребует ответственности, мобилизации всех резервов и сил. Тем не менее первый год пятилетки показывает, что эта задача сельскому хозяйству по плечу", - резюмировал глава Минсельхозпрода.