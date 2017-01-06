04.01.2017

ОАО "Гомсельмаш" в 2017 году планирует выпустить первые пять початкоуборочных комбайнов КП-6 ("Палессе MS6"). Об этом сообщил генеральный конструктор научно-технического центра комбайностроения "Гомсельмаша" Сергей Федорович.Комбайн предназначен для уборки кукурузы в початках на посевах, где данная культура возделывается на семена. Машина шестирядковая, что обусловлено спецификой семеноводства гибридной кукурузы, когда посевы в соответствии с технологией располагаются с определенным соотношением материнских и отцовских рядков.По словам собеседника, подобная техника в странах ближнего зарубежья не выпускается, хотя семеноводством кукурузы активно занимаются в Беларуси, Молдове, России, Украине. "Емкость рынка составляет около 30 машин в год. Мы уверены, что "Палессе MS6" будет востребован, потому что наш комбайн вдвое дешевле, чем аналог, выпускаемый одной из западноевропейских компаний", - отметил он. Сейчас в процессе сборки находятся 2 машины, на которые уже есть конкретный заказчик из России.Нынешний год будет достаточно напряженным в работе коллектива научно-технического центра комбайностроения. Уже началась сдача рабочих чертежей по новым зерноуборочным комбайнам, которые должны быть испытаны на жатве-2017. Конструкторы работают над тремя оригинальными моделями комбайнов, производство которых позволит поднять технический уровень выпускаемой "Гомсельмашем" продукции на более высокую ступень.Генеральный конструктор отметил, что сейчас холдинг выпускает зерноуборочные машины, представленные в шести классах производительности. "И хотя "Гомсельмаш" занимается созданием зерноуборочной техники менее 20 лет, он уже прочно вошел в шестерку крупнейших мировых производителей", - подчеркнул Сергей Федорович.Продолжается также процесс модернизации уже имеющихся машин, необходимо будет довести до нужных кондиций восемь новых моделей, которые вышли на поля в прошлом году. Есть планы по разработке новых моделей свеклоуборочной техники, наметились перспективы по хлопкоуборочной технике, другим направлениям.