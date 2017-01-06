04.01.2017

Одно из белорусских предприятий осваивает производство твердого сыра - аналога итальянского пармезана. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц."В ближайшее время этот продукт появится на полках магазинов. Уверен, он завоюет своего потребителя", - сказал Леонид Заяц.Он отметил, что предприятия постоянно осваивают выпуск новых видов продукции. По его словам, предприятия работают на страну, в непростых экономических условиях конкурируют на мировых рынках, привлекая интерес покупателя высокими потребительскими качествами продукции и доступными ценами."В Беларуси работает институт мясо-молочной промышленности, наука, производственники - все заинтересованы в том, чтобы белорусский бренд был узнаваем и приносил доход", - подчеркнул Леонид Заяц.