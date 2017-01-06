04.01.2017

В ЧУП «Молодово-Агро» Ивановского района впервые преодолели планку в 10 тонн молока в среднем на корову, получив по итогам года 10066 кг.Как сообщили agriculture.by в Минсельхозпроде, ожидается, что еще пять хозяйств по итогам года получат свыше 10 тыс. кг молока в среднем на корову. Это СХК «Витэкс» (филиал ЗАО «Витекс»), СПК «Агрокомбинат Снов», СПК «Лариновка», КСУП «Брилево» и СПК «Свислочь».За январь-ноябрь средний республиканский удой на корову составил 4471 кг, прибавка к аналогичному показателю 2015 года составила 81 кг. Среди областей лучшие показатели у Гродненской и Брестской — 4860 и 4802 кг соответственно.