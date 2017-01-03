Беларусь может вскоре начать поставки говядины в Китай
03.01.2017
Министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц сообщил, что поставки говядины в Китай могут быть организованы в I квартале 2017 года.
Леонид Заяц напомнил, что прошли сертификацию и аттестацию китайских экспертов 4 белорусских мясоперерабатывающих предприятия. Еще 9 заявили о своих намерениях пройти эти же процедуры. "По итогам сертификации представители главного государственного управления по контролю Китая дали высокую оценку уровню производства наших предприятий, качеству контроля за выпуском продукции, сырью. Это вселяет оптимизм, что наши предприятия в I квартале 2017 года будут иметь возможность поставлять продукцию на китайский рынок", - сказал руководитель ведомства.
В целом он называет китайский рынок перспективным для белорусских перерабатывающих предприятий. Сертификацию прошли 34 молочных предприятия, заявили о намерении еще 6 предприятий. В этот регион поставляются ультрапастеризованные сыворотка и молоко. "Общий объем экспорта предприятий Минсельхозпрода в Китай составит по итогам текущего года около $7,5 млн", - отметил Леонид Заяц.
В планах - наладить экспорт мяса птицы. "Птицеводческие предприятия страны рассматривают возможность вхождения на рынок Китая. Они были на выставке в Шанхае. Продукция вызвала определенный интерес китайского потребителя", - добавил министр сельского хозяйства и продовольствия.
БЕЛТА
Леонид Заяц напомнил, что прошли сертификацию и аттестацию китайских экспертов 4 белорусских мясоперерабатывающих предприятия. Еще 9 заявили о своих намерениях пройти эти же процедуры. "По итогам сертификации представители главного государственного управления по контролю Китая дали высокую оценку уровню производства наших предприятий, качеству контроля за выпуском продукции, сырью. Это вселяет оптимизм, что наши предприятия в I квартале 2017 года будут иметь возможность поставлять продукцию на китайский рынок", - сказал руководитель ведомства.
В целом он называет китайский рынок перспективным для белорусских перерабатывающих предприятий. Сертификацию прошли 34 молочных предприятия, заявили о намерении еще 6 предприятий. В этот регион поставляются ультрапастеризованные сыворотка и молоко. "Общий объем экспорта предприятий Минсельхозпрода в Китай составит по итогам текущего года около $7,5 млн", - отметил Леонид Заяц.
В планах - наладить экспорт мяса птицы. "Птицеводческие предприятия страны рассматривают возможность вхождения на рынок Китая. Они были на выставке в Шанхае. Продукция вызвала определенный интерес китайского потребителя", - добавил министр сельского хозяйства и продовольствия.
БЕЛТА
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