«Первая шоколадная компания» договорилась с кредиторами
03.01.2017
СООО «Первая шоколадная компания» на общем собрании кредиторов подписало мировое соглашение, которое было утверждено экономическим судом Брестской области.
— Мировое соглашение предполагает рассрочку погашения задолженности на длительный период. В то же время это не исключает возможности привлечения к субсидиарной ответственности учредителей общества, включая иностранных, по долгам предприятия, — рассказал представитель антикризисного управляющего ООО «Далайна» Денис Плетенев.
С 10 января на фабрике начнется плановый запуск производства. Процесс займет около месяца. Уже в феврале шоколад под торговой маркой «Идеал» должен вновь появиться на полках магазинов. «Линия стояла почти год. Чтобы предприятие заработало в полную силу, предстоит многое сделать: привести в порядок оборудование, набрать людей», — пояснил управляющий. Планируется, что на первых порах объем месячного производства составит 60-80 тонн готовой продукции.
Agriculture.by
— Мировое соглашение предполагает рассрочку погашения задолженности на длительный период. В то же время это не исключает возможности привлечения к субсидиарной ответственности учредителей общества, включая иностранных, по долгам предприятия, — рассказал представитель антикризисного управляющего ООО «Далайна» Денис Плетенев.
С 10 января на фабрике начнется плановый запуск производства. Процесс займет около месяца. Уже в феврале шоколад под торговой маркой «Идеал» должен вновь появиться на полках магазинов. «Линия стояла почти год. Чтобы предприятие заработало в полную силу, предстоит многое сделать: привести в порядок оборудование, набрать людей», — пояснил управляющий. Планируется, что на первых порах объем месячного производства составит 60-80 тонн готовой продукции.
Agriculture.by
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