28.12.2016

Новый Указ Александра Лукашенко предусматривает внесение изменений в Указ от 17 июля 2014 года № 349 «О реорганизации колхозов (сельскохозяйственных производственных кооперативов)».В соответствии с документом работы по преобразованию сельскохозяйственных производственных кооперативов в хозяйственные общества или коммунальные унитарные предприятия должны быть завершены до 31 мая 2017 года.Напомним, что поручение доработать указ №349 Президент Беларуси Александр Лукашенко дал 18 ноября по итогам доклада о реорганизации колхозов.