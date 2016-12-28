У МТЗ есть предоплаченные заказы на 500 моделей

28.12.2016

Генеральный директор ОАО «Минский тракторный завод» Федор Домотенко сообщил, что у предприятия на 2017 год есть заказы на 500 единиц техники, которые уже предоплачены. Об этом он заявил в эфире телеканала ОНТ.



Федор Домотенко также отметил, что МТЗ достиг 100-процентного уровня объемов производства по отношению к прошлому году. В оставшееся до новогодних праздников время предприятие будет работать сверх плана. С 1 по 9 января на заводе будут небольшие каникулы, но подготовительное, металлургическое производства будут функционировать, чтобы впоследствии возобновить работу предприятия в полную силу.

