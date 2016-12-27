27.12.2016

Заместитель премьер-министра Беларуси Михаил Русый объяснил, что может повлиять на урожай озимых.— Нам крайне нужно, чтобы выпал снег и был небольшой мороз. Озимые зерновые сегодня оголил дождь, и, если вдруг ударят морозы, посевы могут погибнуть. А ведь с осени аграриями сделано все, чтобы получить хороший урожай, это подтверждают всходы зерновых, — пояснил вице-премьер.Говоря о приоритетах работы сельхозорганизаций в 2017 году, Михаил Русый заметил, что отрасль будет развиваться согласно утвержденной госпрограмме развития отрасли до 2020 года. «Главное, чтобы доведенные показатели выполнялись. Так, в первом квартале мы должны обеспечить прирост производства сельхозпродукции по отношению к аналогичному периоду 2016 года как минимум на 4%. Если это будет достигнуто и мы в таком темпе удержим весь год, то получим результат и по другим показателям — росту экспорта и валютной выручки. Самое главное — снизить затраты на производство, получить качественную продукцию с хорошей добавленной стоимостью и выгодно ее продать. У нас и сегодня нет проблем с реализацией сельхозпродукции. Мы знаем, что делать, нужно только работать на результат», — подвел итог заместитель премьер-министра.Он также сообщил, что сейчас сельхозорганизации решают вопросы с накоплением минеральных удобрений к предстоящему весеннему севу.