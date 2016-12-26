26.12.2016

В уходящем году «Гомсельмаш» продал свыше 200 комбайнов «Палессе». Об этом сообщил заместитель директора департамента региональных продаж Дмитрий Крючков.Этот показатель почти в два раза превышает прошлогодний, когда было продано 110 машин.Основу экспорта составила зерноуборочная техника - комбайны КЗС-1218, КЗС-812, которые хорошо зарекомендовали себя во многих странах мира. Осуществлялись также разовые поставки комплексов для заготовки кормов K-Г-6 и самоходных кормоуборочных комбайнов КСК-600.