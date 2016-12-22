22.12.2016

TMC Cancela выводит на европейский рынок новые навесные ротационные мульчировщики. Машины подходят для поверхностной обработки пастбищ и для измельчения растительных остатков.DX-200 с рабочей шириной 2 м имеет один ротор и агрегатируется с тракторами мощностью до 80 л.с. Трехроторная модель DXP3-360 с шириной 3,6 м подходит для работы с тракторами мощностью 120 л.с. Два ротора этой модели крепятся к подвижным боковым секциям, которые складываются и уменьшают транспортную ширину мульчировщика до 1,05 м.Мульчировщик с одним ротором оснащен поворотной бабкой с ограничителями в виде цепей, в то время как складывающаяся модель имеет листовой каркас и армирующие стойки конической формы во всю длину боковой секции. Подъем секций осуществляется за счет блочного механизма с тросом и одним вертикальным гидроцилиндром. Устройства с принудительным защелкиванием, установленные на обеих секциях, обеспечивают их неподвижность во время транспортировки.Специальные цепи спереди и сзади платформы защищают рабочие органы мульчировщика от камней, не мешая при этом работать с густой растительностью. По желанию заказчика мульчировщики можно оснастить цепями для обрезки кустарников или двумя поворотными ножами, которые, создавая воздушный поток, приподнимают легкие стебли и обеспечивают равномерный срез.Оба агрегата будут представлены на международной выставке сельскохозяйственной техники и оборудования LAMMA 2017, которая с 18 по 19 января пройдет в Питерборо, Великобритания.