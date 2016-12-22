21.12.2016

Победитель республиканского конкурса инновационных проектов запускает производство роботов по сбору яблок. Об этом сообщил председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александр Шумилин.В текущем году впервые за годы проведения конкурса среди победителей и призеров была реализована дальнейшая коммерциализация трех проектов, получивших денежный сертификат. Среди них — проект «Универсальный робот: Альтрон», разработанный 18-летним Александром Дубовицким. В апреле 2016 года автор проекта создал компанию ООО «АРОБОТ» в холдинговой компании ЗАО «БелХард Групп». Уже завершена разработка нескольких прототипов робота, на стадии доработки находится серийная модель.Александр Дубовицкий работает над созданием мини-производства роботов — сборщиков яблок. В месяц планируется выпускать 10 роботов, предварительная стоимость одного механизма — 560 белорусских рублей. Запуск в реализацию намечен на 1 февраля 2017 года через сеть специализированных магазинов и собственную интернет-площадку.К слову, подобное устройство уже было разработано в августе текущего года американской компанией Abudant Robotics Inc. Он использует метод вакуумной сборки, подобный работе пылесоса. После засасывания в трубу робота фрукты проходят через сеть из амортизирующих трубок, чтобы при попадании в общий резервуар не биться друг о друга и не мяться. В перспективе ПО робота будет способно распознавать пораженные (например, паршой) деревья и обходить их стороной, а также отмечать заболевшие яблони.