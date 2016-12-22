New Holland готовится продемонстрировать новые пресс-подборщики
20.12.2016
Компания New Holland на выставке Lamma 2017 представит новый крупногабаритный тюковый упаковщик и две модели рулонных упаковщиков.
Новый флагман, получивший название Big Baler 1290 Plus, является самой крупногабаритной моделью среди пресс-подборщиков New Holland. Он оснащен системой подачи материала IntelliCruise, которая автоматически регулирует скорость движения передним ходом в зависимости от загрузки материала, и SmartFill — системой, измеряющей скорость потока культуры, которая обеспечивает более равномерное формирование тюков.
Для тех, кто предпочитает работать с рулонами, компания добавила в свою линейку пресс-подборщиков новые модели Roll Baler 125 и 125 Combi.
Roll Baler 125 оснащен обновленным подборщиком, который впервые появился в моделях Big Baler и Roll Belt с рабочей шириной 2,3 м, а теперь стал на 0,3 м длиннее. Высокое качество захвата и подачи растений в камеру также обеспечивается за счет пяти грабельных брусов с двухкулачковым приводом и регулируемой подвески.
В моделях Roll Baler 125 Combi и Roll Baler 135 Ultra компания New Holland представила инновационную систему пленочной упаковки. Она использует гидравлическую систему принудительной подачи, которая может предварительно растянуть пленку и благодаря упаковочным держателям обеспечить более аккуратную и надежную упаковку.
Система одновременно вмещает три рулона пленки или сети шириной до 1.4 м. Скорость упаковки новых моделей увеличилась на 20%, что значительно повышает производительность машины.
Еще одной новинкой обновленной линейки подборщиков компании New Holland, которые будут представлены на Lamma, станет Roll-Belt с вариативной камерой и обновленной системой IntelliBale.
Agriculture.by
Новый флагман, получивший название Big Baler 1290 Plus, является самой крупногабаритной моделью среди пресс-подборщиков New Holland. Он оснащен системой подачи материала IntelliCruise, которая автоматически регулирует скорость движения передним ходом в зависимости от загрузки материала, и SmartFill — системой, измеряющей скорость потока культуры, которая обеспечивает более равномерное формирование тюков.
Для тех, кто предпочитает работать с рулонами, компания добавила в свою линейку пресс-подборщиков новые модели Roll Baler 125 и 125 Combi.
Roll Baler 125 оснащен обновленным подборщиком, который впервые появился в моделях Big Baler и Roll Belt с рабочей шириной 2,3 м, а теперь стал на 0,3 м длиннее. Высокое качество захвата и подачи растений в камеру также обеспечивается за счет пяти грабельных брусов с двухкулачковым приводом и регулируемой подвески.
В моделях Roll Baler 125 Combi и Roll Baler 135 Ultra компания New Holland представила инновационную систему пленочной упаковки. Она использует гидравлическую систему принудительной подачи, которая может предварительно растянуть пленку и благодаря упаковочным держателям обеспечить более аккуратную и надежную упаковку.
Система одновременно вмещает три рулона пленки или сети шириной до 1.4 м. Скорость упаковки новых моделей увеличилась на 20%, что значительно повышает производительность машины.
Еще одной новинкой обновленной линейки подборщиков компании New Holland, которые будут представлены на Lamma, станет Roll-Belt с вариативной камерой и обновленной системой IntelliBale.
Agriculture.by
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