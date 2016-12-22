19.12.2016

Процедуру финансового оздоровления пройдут 55 особо проблемных сельхозорганизаций Брестской области. Об этом сообщил на совместном заседании облисполкома и сессии областного Совета депутатов председатель облисполкома Анатолий Лис.Комиссия по предупреждению экономической несостоятельности рассмотрела бизнес-планы этих хозяйств и приняла решение по их оздоровлению. В частности, в отношении 31 сельхозорганизации будут применены меры досудебного оздоровления, 24 пройдут процедуру антикризисного управления. Перечни этих организаций утверждены постановлением Совета Министров.Неплатежеспособным хозяйствам государство окажет поддержку. Они смогут реструктурировать финансовые обязательства и передать проблемные кредиты в Агентство по управлению активами. Всего передается около 67 млн рублей, или 60% от общей кредиторской задолженности. «Это позволит высвободить ежегодно порядка Br5,4 млн только за счет процентов по кредитам, которые можно будет направить на текущую деятельность хозяйств и пополнение оборотных средств», —- отметил глава региона. Девять хозяйств ждет процедура банкротства, вопрос об их участи еще прорабатывается. Они могут быть выставлены на продажу или переданы соседнему или фермерскому хозяйству. Но это произойдет только после проведения процедуры судебного оздоровления, то есть после освобождения предприятия от долгов.ОАО «Райагросервис Кобринский» планируется ликвидировать. При этом будет выделен участок по обслуживанию сельхозорганизаций района. В Ганцевичском, Дрогичинском, Ляховичском и Ивановском районах 14 сельхозорганизаций, учитывая их отдаленность от районных центров и отсутствие инвесторов, будут оздоравливаться в судебном порядке с применением процедуры санации.Сельхозорганизации из перечня по досудебному оздоровлению будут развиваться в соответствии с разработанными на пять лет бизнес-планами. С руководителями данных хозяйств заключены контракты, на них возлагается персональная ответственность за реализацию намеченных планов по выходу хозяйств из финансового тупика. Ответственность также возложена на председателей соответствующих райисполкомов.