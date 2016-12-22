Леонид Заяц: «Фальсификация белорусской продукции в России приобрела массовый характер»
16.12.2016
Министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц заявил, что фальсификация белорусской продукции в России приобрела массовый характер.
В эфире программы «Надо разобраться» телеканала ОНТ министр отметил, что зафиксированы массовые случаи фальсификации белорусской продукции и привел несколько конкретных примеров фальсификации белорусского продовольствия. В их числе — подделка продукции Щучинского маслосырзавода, современного предприятия, поставляющего сыр в Россию. К качеству его продукции не было никаких претензий, они возникли в Тверской области. «Когда начали разбираться, выяснилось, что этот продукт не принадлежит Щучинскому заводу, он сфальсифицирован», — рассказал глава ведомства.
С похожими проблемами столкнулся Калинковичский молочный комбинат. Его продукцию подделала российская компания, однако Россельхознадзор «закрыл» белорусское предприятие, дав возможность нарушителю продавать фальсификат. Беларусь со своей стороны предпринимает меры, чтобы защитить свои предприятия, приводит доказательства фальсификации, однако положительных решений до сих пор не принято, констатировал Леонид Заяц.
Agriculture.by
В эфире программы «Надо разобраться» телеканала ОНТ министр отметил, что зафиксированы массовые случаи фальсификации белорусской продукции и привел несколько конкретных примеров фальсификации белорусского продовольствия. В их числе — подделка продукции Щучинского маслосырзавода, современного предприятия, поставляющего сыр в Россию. К качеству его продукции не было никаких претензий, они возникли в Тверской области. «Когда начали разбираться, выяснилось, что этот продукт не принадлежит Щучинскому заводу, он сфальсифицирован», — рассказал глава ведомства.
С похожими проблемами столкнулся Калинковичский молочный комбинат. Его продукцию подделала российская компания, однако Россельхознадзор «закрыл» белорусское предприятие, дав возможность нарушителю продавать фальсификат. Беларусь со своей стороны предпринимает меры, чтобы защитить свои предприятия, приводит доказательства фальсификации, однако положительных решений до сих пор не принято, констатировал Леонид Заяц.
Agriculture.by
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