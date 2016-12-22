15.12.2016

Наличие сертификатов «Халяль» позволит белорусской продукции постепенно войти на рынок ОАЭ и закрепиться на нем. Об этом заявил торговый советник посольства Беларуси в ОАЭ Игорь Бондарев во время международного семинара «Сертификация продукции «Халяль» и самих производств» в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.— Арабские Эмираты последние 20 лет активно развивали портовую инфраструктуру, реэкспортные возможности, наладили прочные связи со странами всего Ближнего Востока. Поэтому, говоря об освоении рынка ОАЭ, необходимо учитывать и реэкспортный потенциал, который включает такие страны, как Индия, Ирак, Иран, Пакистан, — отметил торговый советник.По его словам, несколько белорусских предприятий уже работают над получением сертификата.Проведение в Минске тематического семинара инициировала эмиратская компания RACS. По мнению исполнительного директора компании Хамеда Джамала, белорусская продукция будет востребована в ОАЭ прежде всего благодаря высокому качеству. Большие перспективы он видит в организации поставок воды и сельхозпродукции, в первую очередь мяса птицы.По итогам семинара был подписан меморандум о сотрудничестве между Национальным центром маркетинга и конъюнктуры цен и компанией RACS. Документ будет направлен на увеличение объемов экспорта белорусской продукции.