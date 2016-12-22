14.12.2016

Замороженные хлебобулочные и кондитерские изделия, а также вафли, выпущенные КУП "Минскхлебпром", планируется поставлять в Израиль. Об этом сообщил генеральный директор предприятия Владимир Талайко на оперативном совещании в Мингорисполкоме.Сотрудничество с израильскими компаниями обсуждалось во время визита в Тель-Авив, заключены соответствующие контракты. Принято решение получить "Сертификат кошерности" на производство хлебобулочных изделий на хлебозаводе №4.На внешние рынки предприятие вышло в 2005 году, тогда годовой объем поставок составлял $34 тыс., в настоящее время среднемесячный объем реализации достиг $280 тыс. За январь-ноябрь текущего года реализовано более 4 тыс. т. продукции, в том числе 890 т замороженных изделий. Предприятие сотрудничает с 30 торговыми партнерами из разных стран. В основном продукция поставлялась в Россию. Также поставки осуществлялись в Азербайджан, Туркменистан, Казахстан, Армению, США, Иорданию, Сингапур, Латвию."Значительно расширить географию продаж позволило внедрение технологии шоковой заморозки, продолжается работа по продлению сроков годности замороженных тортов и пирожных. В стадии освоения находится технология стерилизации хлебобулочных изделий. Тепловая обработка упакованной продукции проводится на имеющихся печах при температуре 110 градусов в течение часа. При этом режиме происходит подавление жизнедеятельности микроорганизмов, что позволяет увеличить сроки годности хлебобулочных изделий до 60 суток без введения дополнительных консервантов. На 2017 год запланирован выпуск первых изделий с использованием этой инновационной технологии", - отметил Владимир Талайко.За 11 месяцев текущего года произведено продукции в действующих ценах на Br144,9 млн, что на 11,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Остатки готовой продукции на складах при нормативе 15,2% составили 8,3%. Выполнен основной показатель по энергосбережению. Выручка от реализации продукции на одного работника приблизилась к Br52 тыс. (темп роста 124%), валовая добавленная стоимость - Br20,5 тыс.