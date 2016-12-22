14.12.2016

Энергосберегающие теплицы сельскохозяйственного филиала «Тепличный» РУП «Витебскэнерго» будут сданы в эксплуатацию в первом полугодии 2017 года. Об этом сообщил заместитель генерального директора по капитальному строительству РУП «Витебскэнерго» Юрий Митьковец.В состав «Витебскэнерго» входят два сельскохозфилиала. На одном из них, в поселке Ореховск Оршанского района, реализуется крупный инвестиционный проект по строительству энергосберегающих теплиц. Новые теплицы возведены взамен старых и занимают площадь в 4,4 га. Они и будут введены в эксплуатацию в скором времени. Поставку оборудования для новых теплиц осуществляла израильская компания.— Инвестиции составили около 20 млн долларов. В основном это собственные средства предприятия, частично кредитные ресурсы. На производство сельхозпродукции в этих теплицах затрачивается минимальное количество энергии, за счет чего уменьшается себестоимость продукции, а значит и цена будет конкурентная. Кроме этого, улучшатся условия труда работников, что также немаловажно, — рассказал заместитель генерального директора.