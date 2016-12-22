14.12.2016

Продукция под торговой маркой AMBASSADOR ECO появилась на полках белорусских магазинов. Об этом сообщил генеральный директор ЗАО «Минский завод виноградных вин» Иван Троцкий.Эковино — принципиально новый вид напитка на белорусском рынке. Экологическим, или органическим, вино может называться при соблюдении определенных правил и технологий на всех этапах производства — от выращивания лозы до розлива готового продукта по бутылкам.«Для того чтобы на белорусском рынке появилась, наконец, продукция под торговой маркой AMBASSADOR ECO, мы несколько лет скрупулезно работали с нашими молдавскими партнерами из компании Vinaria din Vale», — рассказал Иван Троцкий. Сложная система сертификации всех процессов позволяет проконтролировать каждую стадию производства и гарантировать получение экологического сертификата.По словам заместителя генерального директора компании Vinaria din Vale (Молдова) Андриана Давидеску, для того чтобы получить соответствующие нормам ЕС сертификаты, гарантирующие экологичность молдавского винограда, виноградники пять лет выращивались без какой-либо обработки. «В течение всего этого времени земли под лозой были, по сути, выведены из экономического оборота, и все ради того, чтобы урожай 2014 года получил наименование экологически чистого. Именно из этого винограда произведена линейка продукции ЕСО торговой марки AMBASSADOR», — добавил молдавский винодел.