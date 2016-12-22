14.12.2016

На рынок Таможенного союза вышел новый колесный трактор в сегменте среднемощных машин до 130 л. с. Massey Ferguson 6713.Новый колесный трактор классической компоновки MF 6713 станет первым на рынке представителем глобальной серии Massey Ferguson 6700, зарекомендовавшей себя в фермерских хозяйствах по всему миру как качественная, производительная и надежная техника. Трактор MF 6713 отличается оптимальным соотношением мощности и массы, высокой производительностью и универсальностью.Сборка MF 6713 будет осуществляться на производственной площадке совместного предприятия AGCO-RM в Голицыно. Выход новой модели позволит AGCO-RM в 2017 году занять 2,4 процента российского рынка среднемощных тракторов, к 2020 году компания планирует увеличить эту долю до 23,1 процента.Трактор MF 6713 комплектуется четырехцилиндровым турбированным двигателем AGCO POWER мощностью 132 л. с. и объемом 4,4-л, коробкой передач с 12 передачами переднего и 12 передачами заднего хода, с возможностью механического переключения или переключения под нагрузкой Power Shuttle. Для управления задним сцепным устройством на тракторах MF 6713 используется система электронного управления сцепным устройством (ELC).Благодаря колесной базе в 2500 мм и максимальному углу поворота передних колес в 55 градусов, трактор обладает отличной манёвренностью и управляемостью. Уникальная система охлаждения позволяет машине работать без перегрева. Современная кабина MF 6713, разработанная специалистами бренда во Франции, является самой большой в этом классе тракторов и отличается высокой эргономичностью и широким обзором.Трактор оснащен механизмом навески грузоподъемностью 5,2 т, новейшей конструкцией заднего моста и передовой гидравлической системой. Удобный доступ к компонентам упрощает выполнение регулярных осмотров и технического обслуживания, позволяя снизить риск дорогостоящих простоев, а доступность оригинальных запасных частей облегчает регулярную замену деталей и выполнение ремонта, гарантируя долгий срок службы двигателя.