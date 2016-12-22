13.12.2016

Цены на продовольственные товары в Беларуси в ноябре по сравнению с октябрем выросли на 1,48%, сообщает Национальный статистический комитет.Больше всего подорожали овощи (на 14,71%), яйца (5,56%), масло и жиры (2,24%), мясо и мясопродукты (1,66%). Среди овощей огурцы подорожали на 35,54%, помидоры — на 16,68%, перец — на 15,04%, картофель — на 3,68%. Дешевле, чем в прошлом месяце, белорусы смогли приобрести белокочанную капусту (на 4,88%) и репчатый лук (0,89%).Крупа и бобовые подорожали на 0,56%, но цена на гречку второй месяц подряд снижается (-3,1%). Кроме того, подешевели фрукты, кофе, рыба и рыбопродукты.Стоимость алкогольных напитков и сигарет в ноябре повысилась на 1,94% и 0,22% соответственно. Непродовольственные товары в ноябре стали дороже на 0,09%, услуги — на 0,32%.