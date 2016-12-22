Компания Grimme представила ленточный погрузчик
09.12.2016
Новинка немецкого производителя Grimme - телескопический ленточный погрузчик — SL 165. Машина имеет длину транспортировки 9,8 м в сложенном состоянии и 16,1 м — в выдвинутом.
Ленточный погрузчик с транспортерной лентой шириной 65 см идеальным образом подходит для хозяйств среднего размера. Он обладает высокой производительностью заполнения хранилища картофелем, луком, морковью или зерновыми культурами. Большая длина выдвижения стрелы обеспечивает максимальную свободу поворота, что дает преимущества в отсутствии необходимости частой перестановки ленточного погрузчика.
С помощью пульта GBX 820 оператор может управлять всеми функциями телескопического ленточного погрузчика. В опциональном варианте предлагается дистанционное радиоуправление. Колеса с двусторонним приводом обеспечивают постоянные поворотные движения из стороны в сторону и, тем самым, равномерное заполнение. Контроль поворота осуществляется в серийной комплектации с помощью датчиков в головной части телескопа или дополнительных датчиков на ходовой части (опция).
Другие особенности SL 165:
Бережная транспортировка по лоткообразной ленте с боковыми стенками, двигающимися параллельно с транспортерной лентой
Оптимальный эффект захвата благодаря щадящему продукт и ленту поводковому профилю транспортерной ленты
Низкая высота разгрузки благодаря изгибу в конце головной части
Долговечный в эксплуатации благодаря закрытой и прочной конструкции рамы.
Agriculture.by
Ленточный погрузчик с транспортерной лентой шириной 65 см идеальным образом подходит для хозяйств среднего размера. Он обладает высокой производительностью заполнения хранилища картофелем, луком, морковью или зерновыми культурами. Большая длина выдвижения стрелы обеспечивает максимальную свободу поворота, что дает преимущества в отсутствии необходимости частой перестановки ленточного погрузчика.
С помощью пульта GBX 820 оператор может управлять всеми функциями телескопического ленточного погрузчика. В опциональном варианте предлагается дистанционное радиоуправление. Колеса с двусторонним приводом обеспечивают постоянные поворотные движения из стороны в сторону и, тем самым, равномерное заполнение. Контроль поворота осуществляется в серийной комплектации с помощью датчиков в головной части телескопа или дополнительных датчиков на ходовой части (опция).
Другие особенности SL 165:
Бережная транспортировка по лоткообразной ленте с боковыми стенками, двигающимися параллельно с транспортерной лентой
Оптимальный эффект захвата благодаря щадящему продукт и ленту поводковому профилю транспортерной ленты
Низкая высота разгрузки благодаря изгибу в конце головной части
Долговечный в эксплуатации благодаря закрытой и прочной конструкции рамы.
Agriculture.by
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