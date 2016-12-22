08.12.2016

С помощью китайских инвестиций в Могилевской области будет будет создано производство по углубленной переработке льна. Об этом сообщил первый заместитель председателя Могилевского облисполкома Олег Чикида.По его словам, для Беларуси в целом и Могилевского региона в частности выращивание льна является стратегическим направлением, которое начало приносить существенный экономический эффект. Продукция изо льна востребована не только на внутреннем, но и на внешнем рынке.—Эта тема очень интересна китайцам, где одежда из льняных тканей также входит в моду. Поэтому во время посещения международного инвестфорума, который прошел в ноябре в Могилеве, китайские бизнесмены высказали интерес к развитию льноводства в Могилевской области и в течение нескольких дней детально ознакомились с этим процессом, — сообщил руководитель.Он добавил, что сейчас идет подготовка контрактов и необходимых документов для реализации инвестпроекта. «Это будет продукция с более высокой добавленной стоимостью, чем та, которая сегодня производится в Могилевской области. Преимущественно мы сегодня производим сырье (короткое и длинное льноволокно), которое поставляется на Оршанский льнокомбинат. Создав современное производство, сможем получить более глубокую переработку льна, вплоть до производства готовой ткани для выпуска одежды. Более того, ведутся переговоры о том, чтобы китайские инвесторы вложили средства в целом в развитие льноводства в регионе для получения в конечном итоге большого количества высококачественного льноволокна», — рассказал Олег Чикида.В нынешнем сезоне льноводы области получили урожай льнотресты 36 ц/га, а всего ее заготовлено 25,8 тыс. т, что позволяет в полном объеме до следующего сезона загрузить мощности всех четырех работающих в области льнозаводов. Впервые за последние годы льноводы начали работать с прибылью: по итогам работы за январь-ноябрь текущего года рентабельность реализованной продукции составила 4,6%, получена чистая прибыль в размере 949 тыс. рублей.