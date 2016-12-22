Беларусь рассчитывает увеличить поставки сельхозтехники в Никарагуа

07.12.2016

Увеличение объемов поставок сельхозтехники в Никарагуа обсуждалось во время рабочей поездки в эту страну Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Эквадоре Игоря Полуяна.



В рамках поездки встречи с белорусским дипломатом провели заместитель Министра иностранных дел Никарагуа Луис Молина Куадра, Советник Президента Никарагуа по инвестициям Лауреано Ортега, Министр финансов Иваном Акоста и Министр развития, промышленности и торговли Орландо Солорсано.



В частности, обсуждались вопросы углубления межгосударственного диалога на высшем и высоком уровнях, активизации торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, наращивания объема поставок белорусских тракторов и иной сельскохозяйственной техники в Никарагуа, участия белорусских специалистов в механизации сельского хозяйства страны, сообщает пресс-служба МИД. Особое внимание стороны уделили вопросам проведения в 2017 году третьего заседания белорусско-никарагуанской совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, налаживания взаимодействия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, развития договорно-правовой базы двусторонних отношений.