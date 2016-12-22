06.12.2016

Могилевская булочно-кондитерская компания «Домочай» намерена поставлять свою продукцию в Китай.«Мы постоянно расширяем географию экспорта. В последнее время стали отгружать замороженные хлеба на рынки США, Израиля, Туркмении. Сейчас прорабатываем вопросы поставок в Китай. Ездили в эту страну в составе официальной делегации нашей области вместе с губернатором и недавно сами участвовали в выставке в Пекине. Завоевать этот рынок непросто, китайцы очень осторожные люди. Но рынок этот благодатный, потому что очень большой», — рассказала генеральный директор Наталья Подлесных.Наталья Подлесных также отметила, что китайцы сейчас стремятся разнообразно питаться. «Они хотят кушать то, что едят в Европе и Америке. Кроме того, в Китае ощущается интерес к здоровой и натуральной пище», — сказала гендиректор. Она также подчеркнула, что Беларусь сохранила традиции хлебопечения, и сейчас белорусский хлеб становится одной из визитных карточек страны. «Нельзя уходить от того, что было достигнуто большим трудом предыдущих поколений», — резюмировала Наталья Подлесных.